Рендеры Xiaomi Mi 6 показали стеклянный корпус и двойную камеру

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые рендеры готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 6, который пока не был представлен официально.





На новых рендерах смартфон показан в белом цвете со стеклянном корпусом. На задней панели можно легко заметить двойную камеру. На передней- сканер отпечатков пальцев под дисплеем, набор сенсоров и фронтальная камера сверху. Стоит отметить, что кромки по бокам от дисплея великоваты для флагманского смартфона.

По предварительным данным, топовая версия Xiaomi Mi 6 может получить процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти и три варианта накопителя — на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Задняя камера получит сенсор Sony IMX400 с пятиосной системой стабилизации изображения. Более ранние слухи сообщали также о версиях в обычных корпусах и с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Есть вероятность, что две младшие модели получат не Snapdragon 835, а прошлогодний Snapdragon 821. Цены ожидаются на уровне 289, 332 и 419 долларов США.