Huawei Mate 9 получил обновление с Amazon Alexa

Компания Huawei выпустила для пользователей в США программное обновление для смартфона Huawei Mate 9, добавляющее поддержку голосового помощника Amazon Alexa.





Напомним, американский релиз Huawei Mate 9 с голосовым помощником Amazon Alexa был анонсирован компанией еще на январской выставке CES 2017. Продажи стартовали в январе же, но без Alexa на тот момент. И вот теперь, поддержка Alexa добавляется на смартфон.

Huawei Mate 9 изначально дебютировал в ноябре 2016 года и до января продавался только в Китае. Он заключен в металлический корпус и получил 5,9-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Дисплей используется обычный, плоский, со стеклом 2.5D. Основная камера сертифицирована Leica, состоит из 20-мегаписельного монохромного модуля и 12-мегапиксельного цветного сенсора, оптической системы стабилизации изображения и двухцветной двойной вспышки. Фронтальная камера получила сенсор на 8 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрено две SIM-карты, поддержка LTE. Аккумулятор обладает емкостью на 4000 мАч с технологией Super Charge. Сканер отпечатков пальцев на задней панели поддерживает жесты. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.0.