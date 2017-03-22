Объявлены российские цены на Huawei P10 и P10 Plus

Компания Huawei провела сегодня в России презентацию новых флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus в рамках Недели моды в Москве.





Huawei P10 предлагается в России в версии с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 35 990 рублей и с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 39 990 рублей. Huawei P10 Plus предлагается за 44 990 рублей в версии 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Напомним, смартфоны изначально были анонсированы на недавней выставке MWC 2017, которая прошла в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Huawei P10 и P10 Plus стали наследниками оказавшихся настоящим хитом Huawei P9 и P9 Plus с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Новое поколение получило не только основную двойную камеру, сертифицированную Leica, фронтальная камера теперь может похвастаться оптикой Leica. Основная камера состоит из модулей на 12 и 20 мегапикселей, реализующие двухкратный гибридный зум. Монохромный вспомогательный сенсор нарастил разрешение. Есть гибридный автфокус и система оптической стабилизации изображения. Кроме того, производитель отмечает улучшенное распознавание, использующее 100 опорных точек.

Аппаратные кнопки под экраном отсутствуют. Вместо этого используется углубление с сенсором и сканером отпечатков пальцев. Huawei P10 оснащается 5,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3200 мАч. Время автономной работы достигает 15 часов в режиме воспроизведения HD-видео или 4G-веб-серфинга, 24 часа 3G-звонков, 84 часа воспроизведения музыки.

Huawei P10 Plus оснащается 5,5-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3750 мАч, поддерживается LTE 4x4 MIMO. Время автономной работы достигает 15 часов в режиме воспроизведения HD-видео или 4G-веб-серфинга, 27 часов 3G-звонков, 98 часов воспроизведения музыки.

Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960 с тактовой частотой 2,5 ГГц. Поддерживаются LTE cat 12, Wi-Fi (802&11 a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.2, есть порт USB Type-C. Используется функция быстрой зарядки Huawei SuperCharge 3.0. Как обещает производитель, зарядник Huawei 5A SuperCharge на 50% быстрее по сравнению с Huawei P9. 30 минут подзарядки дают 57% заряда аккумулятора.