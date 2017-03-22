Объявлены российские цены смарт-часов Huawei Watch 2

Как мы уже писали, компания Huawei провела сегодня в России презентацию новых флагманских смартфонов Huawei P10 и P10 Plus в рамках Недели моды в Москве. Помимо смартфонов, компания также рассекретила условия выхода смарт-часов Huawei Watch 2 в России. Напомним, все эти новинки изначально были анонсированы на недавней выставке MWC 2017, которая прошла в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





В России смарт-часы Huawei Watch 2 Sport Bluetooth предлагаются по цене 22 990 рублей, а версии Huawei Watch 2 Sport с поддержкой LTE и Huawei Watch 2 Classic Bluetooth— за 26 990 рублей.

Смарт-часы Huawei Watch 2 Sport получили более спортивный внешний вид c резиновым ремешком. Они опционально поддерживают сотовые сети 4G LTE за счет встроенной e-SIM, что позволяет совершать и принимать телефонные звонки без подключения к смартфону. Внизу часов имеется слот для nano SIM. Задняя панель часов изготовлена из нержавеющей стали, на ней расположен датчик пульсомера и зарядные контакты. Версия Huawei Watch 2 Classic получила стальной безель и кожаные ремешки.

Смарт-часы оснащаются 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 328 ppi, 768 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, шестиосным датчиком движения, барометром, пульсомером, аккумулятором на 420 мАч с быстрой зарядкой. Поддерживаются 4G LTE, GPS и NFC. Предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68.