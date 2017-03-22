Европейские продажи Nokia 3 и 5 начнутся в мае

Британский ритейлер Clove упомянул на своем сайте, что начало поставок смартфонов Nokia 3 и 5 ожидается в мае 2017 года. а Nokia 6 — в июне. Что касается переиздания легендарного телефона Nokia 3310, то его продажи тоже ожидаются не ранее мая.


Напомним, на прошедшей в начале марта выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global представила пару новых смартфонов под брендом Nokia — Nokia 3 и 5, переиздание Nokia 3310 и международную версию смартфона Nokia 6, уже продающегося в Китае.

По предварительным данным, Nokia 3 можно будет купить за 139 евро, Nokia 5 за 189 евро, Nokia 6 — 229 евро и Nokia 3310 за 59 евро.

Источник
MyNokiaBlog
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