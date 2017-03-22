Черный OnePlus 3T перестал быть эксклюзивом

Буквально на прошлой неделе компания OnePlus представила специальное издание своего флагмана — OnePlus 3T colette edition. Главным отличием от простого OnePlus 3T стал черный цвет и необходимость ехать в бутик Colette в Париже. Теперь OnePlus упростила процедуру покупки черного OnePlus 3T, сообщив о скором открытии онлайн-продаж.





Черный OnePlus 3T доступен только в версии со 128 ГБ встроенной флеш-памяти, продажи начнутся 24 марта 2017 года. Напомним, OnePlus 3T дебютировал в ноябре. Он представляет собой улучшенную вариацию OnePlus 3, вышедшего в июне 2016 года.Среди улучшений — новый процессор, увеличенная емкость аккумулятора и улучшенная до 16 Мп фронтальная камера.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 4, 16-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX298, апертурой f/2.0, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией изображения, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке и аккумулятором на 3400 мАч с технологией быстрой зарядки Dash Charge.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821 с графикой Adreno 530, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.0. Поддерживаются две SIM-карты и LTE c VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 152,7 x 74,7 x 7,35 мм, а вес — 158 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Oxygen OS 4.0 на основе Android 7.0 Nougat.