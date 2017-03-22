Oppo рассекретила селфи-смартфон Oppo F3 Plus раньше времени
Индийское подразделение компании Oppo опубликовало на своем сайт описание смартфона Oppo F3 Plus. Официальный анонс Oppo F3 Plus ожидается только завтра, 23 марта 2017 года. Информация явно появилась раньше времени и уже удалена из открытого доступа, но успела разлететься по сети.
Итак, по предварительным данным, Oppo F3 Plus оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом Corning Gorilla Glass 5, двойной фронтальной камерой с обычным модулем на 16 Мп и широкоугольным модулем нм 8 Мп, а также 16-мегапиксельной основной камерой с автофокусом Dual Pixel и двухцветной вспышкой.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm MSM8976 Pro, он же Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4 000 мАч с технологией быстрой зарядки VOOC. Работа производится под управлением операционной системы Color OS 3.0 на базе Android 6.0 Marshmallow.