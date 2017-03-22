Samsung Galaxy J5 2017 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung Galaxy J5 версии 2017 года, который пока не был представлен официально.


По данным бенчмарка, Samsung Galaxy J5 2017 может похвастаться 12-мегапиксельной фронтальной камерой. Смартфон оснащается 4,8-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 12-мегапиксельной основной камерой.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Samsung Exynos 7870, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
GFXBench
Теги
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