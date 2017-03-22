Xiaomi подтвердила процессор Snapdragon 835 в будущем флагмане

Компания Xiaomi подтвердила, что в следующем ее флагмане будет использоваться топовый процессор Snapdragon 835 от Qualcomm. Такой намек найден в заметке официального аккаунта бренда Mi в Weibo, китайском аналоге Twitter.


Компания поделилась заметкой Qualcomm о Snapdragon 835 с добавлением слогана “I come, I see, I conquer” (пришел, увидел, победил) с хэштегом Snapdragon 835. Отметим, что следующим флагманом компании должен стать смартфон Xiaomi Mi 6 и наличие в нем Snapdragon 835 пока оставалось под вопросом.


По предварительным данным, топовая версия Xiaomi Mi 6 может получить процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти и три варианта накопителя — на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Задняя камера получит сенсор Sony IMX400 с пятиосной системой стабилизации изображения. Более ранние слухи сообщали также о версиях в обычных корпусах и с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Есть вероятность, что две младшие модели получат не Snapdragon 835, а прошлогодний Snapdragon 821. Цены ожидаются на уровне 289, 332 и 419 долларов США.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6

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