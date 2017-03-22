ZTE представила nubia M2 с двойной камерой и M2 Lite с одинарной

Компания ZTE представила сегодня в Китае пару новых смартфонов — nubia M2 и nubia M2 Lite. Старшая из моделей может похвастаться двойной основой камерой, а младшая обходится обычной одинарной.





ZTE nubia M2 оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной двойной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3630 мАч и быстрой зарядкой NeoCharge.





Более простая модель ZTE nubia M2 Lite оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной одинарной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10 MT6750, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.





Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Nubia UI 4.0. Поддерживаются LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C. Смартфоны ZTE nubia M2 и nubia M2 Lite поступят в продажу по цене от 392 и 260 доллара США, соответственно.



