Смартфон ZTE nubia N2 получил аккумулятор на 5000 мАч

Компания ZTE представила сегодня в Китае новый долгоиграющий смартфон nubia N2. Он получил емкий аккумулятор на 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки.


ZTE nubia N2 оснащается 5,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10 MT6750, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 ГБ.

Смартфона работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Nubia UI 4.0. Поддерживаются LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS и ГЛОНАСС. Смартфон ZTE nubia N2 поступит в продажу в Китае с 8 апреля по цене 290 долларов США.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE

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