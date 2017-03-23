Fossil обещает выпустить 300 смарт-часов в 2017 году

Fossil Group официально опубликовала заявление с обещанием представить более 300 подключенных часов и смарт-часов в 2017 году. Это не опечатка, речь идет не только о сменных ремешках и разных отделках корпуса. Эти 300 разновидностей планируется выпустить под 14 брендами, с которыми связана компания.





А среди брендов, для которых Fossil выпускает аксессуары по лицензии есть, например, такие как Adidas, Diesel, Burberry, Karl Legerfeld, DKNY, Marc Jacobs, Emporio Armani.

Гибридные подключенные часы с умными функциями планируется выпустить для 13 брендов, включая собственный Fossil. Полноценные смарт-часы на Android Wear 2.0, Qualcomm Snapdragon Wear 2100 и AMOLED-дисплеями — для Diesel, Emporio Armani, Fossil, Michael Kors и Misfit.