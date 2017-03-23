Стеклянный Meizu U20 подешевел в России

Компания Meizu объявила о снижении цены на смартфон Meizu U20 в России. Напомним, модель была представлена в конце августа 2016 года одновременно с младшей версией U10. В России он появился в октябре по цене 17 990 рублей за версию с 16 ГБ и 19 990 рублей за версию с 32 ГБ. Сейчас цена снижена до 14 990 рублей за версию с 16 ГБ и 16 990 рублей за версию с 32 ГБ.


Смартфон Meizu U20 заключен в стеклянный корпус с металлической рамкой и стеклянными 2.5D-панелями со скругленными кромками. Сканер отпечатков пальцев встроен в домашнюю кнопку mTouch 2.1.

Meizu U20 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором MediaTek Helio P10, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти формата microSD, аккумулятором на 3260 мАч. Поддерживаются скоростные сотовые сети 4G LTE.

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID Россия MEIZU Meizu U20

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