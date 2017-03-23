Огромный Oppo F3 Plus с двойной селфи-камерой представлен официально

Как и ожидалось, компания Oppo представила сегодня новый смартфон серии F, ориентированный на любителей автопортретов. Смартфон под названием Oppo F3 Plus может похвастаться двойной фронтальной камерой, состоящей из 16-мегапиксельного модуля с апертурой f/2.0 и 8-мегапиксльного широкоугольного модуля с охватом 120 градусов.



Oppo F3 Plus оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом Corning Gorilla Glass 5, а также16-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX398, двойным фазовым автофокусом, апертурой f/1.7, системой оптической стабилизации и двухцветной вспышкой.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm MSM8976 Pro, он же Snapdragon 653, с графикой Adreno 510, 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4 000 мАч с технологией быстрой зарядки VOOC.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Color OS 3.0 на базе Android 6.0.1 Marshmallow.

Oppo F3 Plus поступит в продажу в Индии с 1 апреля в черном и золотистом цветовых вариантах по цене 474 доллара США.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO Oppo F3 Plus

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