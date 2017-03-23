Характеристики и наброски Samsung Galaxy Note 8 засветились в сети

Китайские источники опубликовали схематичные наброски готовящегося к выпуску наследника печально известного фаблета Samsung Galaxy Note 7, а также некоторые из его технических параметров.





По данным источника, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник — диагональю 6,4 дюйма. Экран изготовлен по технологии Super AMOLED, а разрешение составит QHD+ или 4K. Со скидкой на измененные пропорции, 4K может означать, например, 4428 x 2160 пикселей. В основу должны лечь процессоры Qualcomm Snapdragon 835 или фирменный Exynos 9-серии, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Судя по наброскам, Galaxy Note 8 получит дизайн в стиле Galaxy S8 с совсем небольшими кромками сверху и снизу дисплея без традиционной домашней кнопки под экраном, а также с выделенной кнопкой для голосового помощника Bixby с левой стороны, рядом с элементами управления громкостью. На нижней грани расположены порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников, решетка динамика и слот для стилуса S-Pen. На верхней грани — гибридный слот SIM/microSD и еще одна решетка динамика.