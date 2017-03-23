Объявлена российская цена Sony Xperia XZs

Компания Sony Mobile Communications сообщила о начале приема предварительных заказов на смартфон Sony Xperia XZs в России. В России доступна версия Sony Xperia XZs с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за 49990 рублей. Продажи стартуют в начале апреля 2017 года в синем, серебристом и черном цветовых вариантах.





Напомним, Sony Xperia XZs был представлен на недавней выставке MWC 2017, в дополнение к флагманскому Xperia XZ Premium с 4K-дисплеем, недорогому Xperia XA1 и большому XA1 Ultra.





Как и Xperia XZ Premium, в смартфоне используется Xperia XZs модуль камеры Motion Eye с разрешением 19 Мп и новой оптикой. Поддерживается режим сверхзамедленной съемки Super Slow-mo на скорости 960 кадров в секунду в качеcтве HD. Во время видеозаписи нужно нажать специальную кнопку (экранную), и следующие 0,2 секунды запишутся в Slow-mo, на выходе получится 6-секундное видео. Еще одна интересная фишка — предиктивная съемка фото. Камера определяет движение в кадре и делает и запоминает до 4 кадров до спуска затвора. После съемки можно будет выбрать понравившиеся.





Смартфон заключен в металлический матовый корпус, он защищен от воды и пыли, в домашнюю кнопку встроен сканер отпечатков пальцев. Sony Xperia XZs оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аппаратной основой стал прошлогодний топовый процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2900 мАч. Технология зарядки Qnovo подбирает режим зарядки, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Смартфон учится и вечером будет предлагать растянуть зарядку до момента пробуждения, но можно отказаться и зарядить в обычном режиме.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), NFC, Bluetooth 4.2, есть 3,5-мм миниджек для наушников и порт USB Type-C. Размеры составляют 146 х 72 х8,1 мм, а вес — 195 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.