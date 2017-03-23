Живое фото Xiaomi Mi 6 показало двойную камеру

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новое живое фото и тизерный постер готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, пока не представленного официально.





Живое фото, несмотря на страшную замыленность, дает возможность разглядеть двойную основную камеру на задней панели Xiaomi Mi 6. Тизер тоже дает возможность разглядеть ее дизайн.





Ожидаются две версии смартфона — с 5,15-дюймовым и 5,7-дюймовым дисплеем. По предварительным данным, топовая версия Xiaomi Mi 6 может получить процессор Qualcomm Snapdragon 835, аж 8 ГБ оперативной памяти и три варианта накопителя — на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Задняя камера получит сенсор Sony IMX400 с пятиосной системой стабилизации изображения. Более ранние слухи сообщали также о версиях в обычных корпусах и с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Есть вероятность, что две младшие модели получат не Snapdragon 835, а прошлогодний Snapdragon 821. Цены ожидаются на уровне 289, 332 и 419 долларов США.