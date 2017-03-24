Смартфон Alcatel A30 можно купить за $59

Компания Amazon начала принимать предварительные заказы на бюджетный смартфон Alcatel A30 в рамках эксклюзивной программы Amazon Prime Exclusive.





Смартфон предлагается за $99 для обычных пользователей, а подписчики сервиса Amazon Prime могут купить его за $59,99, но с дополнительным условием показа рекламы Amazon на домашнем экране. Речь идет о непривязанных к оператору аппаратах, продаваемых без контракта.

Alcatel A30 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мпгапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрена поддержка сотовых сетей четвертого поколения LTE . Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.