Apple начала продажи новых iPhone 7 и iPhone 7 Plus в России

Компания Apple начала сегодня продажи более чем в 40 странах мира, включая Россию, новой вариации своих смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Ей стала красная версия в рамках благотворительной линейки RED, традиционно выпускаемой Apple для борьбы со СПИДом.





Полные названия звучат так: iPhone 7 и iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition. Смартфоны заключены в алюминиевый корпус красного цвета. iPhone 7 и iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition с памятью 128 ГБ и 256 ГБ станут доступны по цене от $749 в США. В России цена составляет 60 990 рyблей для iPhone 7 на 128 ГБ, 68 990 рyблей для iPhone 7 на 256 ГБ, 70 990 рyблей для iPhone 7 Plus на 128 ГБ, 78 990 рyблей для iPhone 7 Plus на 256 ГБ. Срок поставки на данный момент составляет 1 рабочий день.

Красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus стоят заметно дороже обычных версий, поскольку с каждой покупки этих устройств идут отчисления в Глобальный фонд для борьбы с распространением ВИЧ и СПИДа.