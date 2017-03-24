iPhone SE с удвоенной память доступен в России

Одновременно с выпуском красной благотворительной версии iPhone 7 и 7 Plus, компания Apple начала сегодня продажи слегка обновленного смартфона iPhone SE с 4-дюймовым дисплеем. Он появился, в том числе, и в России.


Если ранее iPhone SE предлагался с объемом встроенной флеш-памяти 16 ГБ и 64 ГБ, то теперь он продается с накопителем на 32 ГБ и 128 ГБ, то есть с вдвое большим по сравнению с продаваемыми сейчас моделями.

iPhone SE с 32 ГБ обойдется в 32 990 рублей, а iPhone SE с 128 ГБ — в 40 990 рублей. В США он доступен за $399 и $499, соответственно.

Источник
Apple
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