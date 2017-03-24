iPhone 6s оказался самым продаваемым смартфоном 2016-го года

Аналитики из IHS Markit заявили, что наиболее популярным смартфоном в 2016-ом году оказался iPhone 6s. Было реализовано примерно 60 000 000 устройств. Также хорошо продавались iPhone 7 (50 миллионов) и iPhone 7 Plus (более 25 миллионов), занявшие второе и третье место. Что касается четвертой позиции, то на нем также расположился «яблофон», iPhone 6s Plus (около 25 миллионов).

Активно покупали корейские смартфоны Samsung Galaxy S7 edge (также около 25 миллионов реализованных устройств), Samsung Galaxy J3 (2016) (те же 25 миллионов), Samsung Galaxy J5 (и снова 25 миллионов), Samsung Galaxy S7 и Samsung Galaxy J7.

Что касается киайских гаджетов, то самым-самым оказался Oppo A53. Его также приобрели примерно 25 миллионов человек.