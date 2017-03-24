Китайцы показали новый Meizu с емким аккумулятором

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Meizu, который пока не был представлен официально.





Модель Meizu с маркировкой M621C-S оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный неназванный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, вероятно MediaTek Helio P25. Опции памяти представлены 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 16, 32 и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, поддерживается расширение карточками формата microSD объемом до 128 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 3920 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 153,6 x 75,6 x 8,15 мм, а вес — 175 граммов.