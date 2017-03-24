Эскизы показали флагман Nokia двойной камерой Carl-Zeiss

Довольно хорошо себя зарекомендовавший по прошлым утечкам пользователь под ником Nokibar китайской коммуникационной платформы Baidu Tieba опубликовал дизайнерские эскизы, на которых, предположительно, показан готовящийся к выпуску флагманский смартфон Nokia, пока еще не представленный официально.


Судя по скетчам, дизайн флагмана схож с недорогими Nokia 6, 5 и 3. При этом в смартфоне используется двойная камера под брендом Carl-Zeiss.

Согласно более ранним утечкам, HMD Global сейчас готовит к выпуску два высококлассных смартфона на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 835. Они будут отличаться размерами дисплея и объемом оперативной памяти — 4 ГБ или 6 ГБ. Более крупный смартфон получит металлический корпус и двойную основную камеру. Как ожидается, смартфоны дебютируют в июне, а цена составит около 580 и 650 долларов США.

Источник
Baidu Tieba
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD Nokia 8 Carl-Zeiss

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