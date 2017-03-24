Samsung запретит заряжаться оставшимся Galaxy Note 7

Компания Samsung Electronics полностью отключит возможность зарядки у печально известных Galaxy Note 7, которые еще остались на руках у пользователей и не были возвращены производителю. Об этом сообщило корейское издание KoreaHerald.


Отключение будет произведено с помощью программного апдейта, который начнет распространяться в марте. Напомним, в ряде регионов зарядка Samsung Galaxy Note 7 уже ограничена на 60%, а в США — отключена полностью. Теперь эта участь постигнет все оставшиеся у пользователей аппараты.

По словам Samsung, ей вернули 97% проданных Galaxy Note 7 в Южной Корее, точная статистика по миру не раскрывается. Напомним, отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.

Источник
KoreaHerald
Теги
смартфон ANDROID Samsung фейспалм Samsung Galaxy Note 7

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