В сеть утекли изображения аксессуаров к Samsung Galaxy S8

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8 Plus официально представят уже на следующей неделе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что утечек становится все больше и больше. Мы уже увидели рабочий вариант Galaxy S8 Plus, теперь же показываем предположительный официальный набор аксессуаров с картинками. 

Разумеется, Samsung представит множество вариантов чехлов (Clear View Standing Cover за 59,99 евро, со встроенным NFC-чипом за 49,99 евро, а также обычные за 29,99 евро), защитную пленку для экрана за 12,99 евро, беспроводную зарядку, выступающую также в роли подставки за 79,99 евро, внешний аккумулятор на 5100 мАч за 69,99 евро, а также DeX Station, превращающую смартфон в полноценный компьютер. 

  • Чехол Samsung Clearview Standing – 59,99 Евро
  • Чехол Samsung LED View  – 59,99 Евро
  • Чехол Samsung Keyboard – 59,99 Евро
  • Чехол Samsung Alcantara – 44,99 Евро
  • Чехол Samsung Silicone (Силиконовы) – 29,99 Евро
  • Чехол Samsung Clear – 19,99 Евро
  • Составной чехол из двух частей Samsung 2-Pieces Cover – 19,99 Евро
  • Защитная пленка Samsung Screen Protector – 12,99 Евро
  • Внешний аккумулятор Samsung Battery Pack (С функцией быстрой зарядки) – 69,99 Евро
  • Беспроводная зарядная станция Samsung Wireless Charger Convertible – 79,99 Евро
  • Док-станция Samsung DeX Station – 149,99 Евро

Согласно предварительным данным, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми с разрешением WQHD+ (2960 х 1440 пикселей), смогут распознавать силу нажатия наподобие функции 3D Touch у iPhone 6s и 7. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, устранена c лицевой панели и перемещена на заднюю поверхность.

Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Еще одной особенностью должен стать голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Аппаратной основой выступят Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор получит емкость 3250 мАч в младшей и 3600 мАч в старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (IEEE 802.11ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Смартфоны заключены в стеклянные корпуса и будут представлены в семи расцветках, включая золотистый, серебристый, глянцевый и матовый черные, синий, лиловый и розовый.

Анонс Samsung Galaxy S8 назначен 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. Прием предзаказов должен начаться 10 апреля, а продажи стартуют 21 апреля 2017 года.

Как ожидалось, европейский Samsung Galaxy S8 обойдется в 799 евро, Samsung Galaxy S8 Plus — 899 евро. Таким образом, новые флагманы должны были оказаться на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7 и S7 edge. Однако недавно появилась информация, что стоимость окажется еще выше. В Италии ожидается выход Samsung Galaxy S8 за 829 евро и Galaxy S8 Plus за 929 евро.

Источник
Gizmochina
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