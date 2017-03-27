Смартфон LG K8 2017 появился в России

Компания LG Electronics сообщила о старте продаж смартфона LG K8 2017 в России. Модель вошла в линейку недорогих смартфонов К-серии 2017 года выпуска. Производитель позиционирует LG K8 2017 как "оптимальный" смартфон для селфи.

Смартфон получил 5-дюймовый дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) с 2,5D-стеклом, камеры на 13 и 5 Мп. Поддерживаются функции «Виртуальная вспышка» и «Интервальная съемка по жесту руки», с помощью которой можно получить серию из 4 селфи с разницей в несколько секунд, просто дважды открыв и сжав ладонь перед камерой.

Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Съемный аккумулятор обладает емкостью 2500 мАч.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 и USB 2.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 147,1 х 73,2 х 8,2 мм, а вес — 147,8 граммов.

Смартфон предлагается в двух цветовых вариантах — темно-синем и золотистом. LG K8 2017 доступен по рекомендованной розничной цене 10 990 рублей.