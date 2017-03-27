Смартфон Micromax Bolt Q354 стоит дешевле 5 тысяч рублей

Индийский производитель Micromax сообщил об официальном начале продаж в России доступного смартфона Bolt Q354. Модель отличается простыми параметрами, а рекомендованная розничная цена составила 4 590 рублей.





Micromax Bolt Q354 оснащается 5-дюймовым TN-дисплеем с разрешением FWVGA (854 х 480 пикселей), 5-мегапиксельной основной и 0,3-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT6580M с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.





Аккумулятор обладает емкостью 2200 мАч. По словам производителя, это обеспечивает 250 часов работы в режиме ожидания, 10 часов в режиме разговора или 3,5 часа активного пользования Интернетом.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Поддерживаются две SIM-карты, при этом поддержки сетей 4G LTE нет. Размеры составляют 144x73,2x10,75 мм.