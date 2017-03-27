Movado представила смарт-часы Connect на Android Wear 2.0

Компания Movado, довольно известный американский производитель высококлассных часов, анонсировала смарт-часы Movado Connect на базе операционной системы Android Wear 2.0. Смарт-часы получили экран без кромок и поддерживают функцию always-on display — всегда включенного дисплея, благодаря этому самая необходимая информация всегда видна на циферблате.





Movado Connect выполнены в узнаваемом фирменном стиле и предлагают сотню вариантов циферблатов. Часы поддерживают интерфейс NFC и позволят расплачиваться через сервис Android Pay. Также поддерживается голосовой помощник Google Assistant со всеми вытекающими отсюда последствиями.





По словам производителя, Movado Connect станут доступны в продаже осенью 2017 года в пяти вариантах дизайна для мужчин по цене от $495 и выше.