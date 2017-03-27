Movado представила смарт-часы Connect на Android Wear 2.0

Компания Movado, довольно известный американский производитель высококлассных часов, анонсировала смарт-часы Movado Connect на базе операционной системы Android Wear 2.0. Смарт-часы получили экран без кромок и поддерживают функцию always-on display — всегда включенного дисплея, благодаря этому самая необходимая информация всегда видна на циферблате.


Movado Connect выполнены в узнаваемом фирменном стиле и предлагают сотню вариантов циферблатов. Часы поддерживают интерфейс NFC и позволят расплачиваться через сервис Android Pay. Также поддерживается голосовой помощник Google Assistant со всеми вытекающими отсюда последствиями.


По словам производителя, Movado Connect станут доступны в продаже осенью 2017 года в пяти вариантах дизайна для мужчин по цене от $495 и выше.

Источник
Movado
Теги
смарт-часы Android Wear 2.0 Movado

Комментарии

Материалы по теме

Samsung начала продажи смарт-часов Gear S3

11 ноября 2016

TAG Heuer представила модульные часы Connected Modular 45 на базе Android Wear 2.0

14 марта

Объявлены российские цены на классические часы Meizu Mix со смарт-функциями

13 декабря 2016

Смарт-часы ASUS ZenWatch 3 вышли в России

7 декабря 2016

Смарт-часы LG Watch Style и Sport представлены официально

8 февраля

Часы Sony FES на электронной бумаге стали цветными

9 января
Из рубрикиТелефоны
Samsung подтвердила грядущий выпуск восстановленных Galaxy Note 7
Флагманский Xiaomi Mi 6 показался на разборчивых фото
Стартовал предзаказ флагманского LG G6 в России

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 435
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 178
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56