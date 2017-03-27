Samsung подтвердила грядущий выпуск восстановленных Galaxy Note 7

Компания Samsung Electronics официально прояснила свои планы насчет миллионов отозванных Galaxy Note 7. Компания планирует вернуть восстановленные смартфоны в продажу или выдавать их в качестве временной замены или напрокат, в тех случаях, где это возможно.





С теми устройствами, где восстановление невозможно, утилизируемые компоненты извлекут и отправят на повторное использование. Остальное должно быть переработано дружественными к окружающей среде методами.





Когда, где и по какой цене восстановленные смартфоны появятся в продаже, пока не решено. Производитель определится в этих вопросах после консультаций с регуляторами и операторами, а также изучив местный спрос.

Интересно, что Гринпис уже выпустил торжествующее сообщение по этому поводу, отмечая, что Samsung решил вопрос с переработкой Galaxy Note 7 после их протестных акций.

Согласно более ранним слухам, продажи восстановленных Galaxy Note 7 могут стартовать в июне 2017 года в Индии и Вьетнаме. Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 получат аккумуляторы емкостью 3000-3200 мАч, что меньше, чем оригинальные, но взрывоопасные, 3500 мАч. Устройства также обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Все прочие компоненты останутся в точности такими, как у оригинала.

Напомним, отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.