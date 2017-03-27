Будущие Samsung Gear могут получить вращающийся безель со встроенным экраном

Следующее поколение смарт-часов Samsung Gear может обзавестись не просто вращающимся безелем, но и встроенным экраном на нем. Об этом свидетельствует документация, обнаруженная на сайте USPTO (Бюро по регистрации патентов и торговых марок США).


Samsung уже использует вращающийся безель в смарт-часах Gear S2 и Gear S3 в стиле классических часов. Он упрощает навигацию по интерфейсу. Новый патент предполагает размещение второстепенного дисплея вокруг вращающейся области.

Судя по иллюстрациям, возможности вращения экрана ограничены 90 градусами. На таком экране может выводиться простая информация, вроде текущей даты, погоды, воспроизводимой песни и так далее.

Источник
USPTO
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