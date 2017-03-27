Флагманский Xiaomi Mi 6 показался на разборчивых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось несколько живых фотографий хорошего качества готовящегося к выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 6, пока еще не представленного официально.


До этого в сети уже появлялись фотографии Xiaomi Mi 6, но в основном они были размытыми. Новые фото позволяют хорошо рассмотреть дизайн смартфона, в том числе двойную камеру.


Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 6 в стандартной версии получит 5,15-дюймовый дисплей, а в версии Xiaomi Mi 6 Plus — 5,7-дюймовым, разрешение составляет Full HD (1920 х 1080 пикселей). Все варианты Xiaomi Mi 6 и 6 Plus, все-таки, базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, а не прошлогоднем Snapdragon 821.

Опции памяти предусмотрены такие: 4 или 6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 и 6 ГБ оперативной и 64 или128 ГБ встроенной флеш-памяти для Xiaomi Mi 6 Plus.

Xiaomi Mi 6 получает 19-мегапиксельную одинарную камеру на основе Sony IMX400, а Xiaomi Mi 6 Plus — двойную 12-мегапиксельную на основе Sony IMX 362. Фронтальная камера имеет разрешение 8- МП. Также можно отметить аккумулятор на 3200 мАч в младшей модели и 4500 мАч в старшей. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
Weibo
Теги
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