Xiaomi готовит версию безрамочного Mi Mix за $145

Китайские источники поделились интересной новостью — по неофициальным данным, компания Xiaomi готовит значительно удешевленную версию своего безрамочного смартфона Mi Mix, дебютировавшего в прошлом году.


По данным источника, бюджетная версия Xiaomi Mi Mix получит 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти или 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Самая младшая из них будет стоить 999 китайских юаней, это около 145 долларов США. Смартфон унаследует крайне тонкие рамки вокруг дисплея с трех сторон. Прочие параметры пока неизвестны. Для сравнения, оригинальный Xiaomi Mi Mix оценивается в 3999 юаней или $580.

Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября и пока продается в Китае. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.

Поскольку кромка над экраном теперь оказалась недоступна для размещения датчиков, то вместо стандартного сенсора приближения используется ультразвуковая технология, а вместо стандартного динамика — специальная пьезоэлектрическая керамическая акустическая система. Специально созданная для Xiaomi 5-мегапиксельная фронтальная камера переместилась вниз экрана и на 50% меньше "обычной" камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Разрешение дисплея составляет 2040 x 1080 пикселей. Основная камера получила разрешение 16 Мп, фазовый автофокус и двухцветную светодиодную вспышку. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4400 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Источник
Toutiao
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Mix

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