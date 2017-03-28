Смарт-часы Apple Watch 3 обзаведутся поддержкой сотовой связи

Компания Apple оснастит третье поколение смарт-часов Apple Watch поддержкой сотовой связи. Об этом сообщил аналитик Кристофер Ролланд (Christopher Rolland) из Susquehanna Financial Group со ссылкой на источники в цепи производственных поставок.


Как уточнил аналитик, Apple Watch 2017 года выпуска получат SIM-карту и смогут работать в сетях стандарта LTE. При этом смарт-часы будут продвигаться вместе с беспроводными наушниками AirPods.

Относительного следующего поколения Apple Watch пока известно немного. Их дебют ожидается в сентябре, одновременно со следующим поколением iPhone. Предположительно, часы могут перейти на Micro-LED-дисплеи, которые тоньше, легче, обладают улучшенной цветопередачей, яркостью и более высоким разрешением.

Источник
Barron's
Теги
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