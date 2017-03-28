Смартфон HTC U Ocean получит сенсорную рамку

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне HTC U, пока еще не представленном официально.


По данным источника, HTC U, также известный под кодовым названием Ocean, сможет похвастаться необычным методом ввода — боковая рамка корпуса сможет распознавать различные жесты, такие как сжатие или смахивание вправо и влево. Технология называется Edge Sense.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением WQHD (2560 x 1440 пикселей), 12-мегапиксельной камерой Sony IMX362 сзади и 16-мегапиксельной камерой Sony IMX362 спереди.

В основу HTC U ляжет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Программно платформой должна стать Android 7.1 Nougat с фирменной оболочкой HTC Sense 9.

Дебют HTC U ожидается в середине или конце апреля 2017 года, а международный старт продаж — в начале мая.

Источник
VentureBeat
Теги
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