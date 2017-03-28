Россия вышла на первое место на рынке смартфонов в регионе EMEA

Россия опередила Великобританию по объемам поставок смартфонов по итогам 2016 года, заняв первое место в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка). Об этом сообщила аналитическая компания IDC в своем квартальном отчете.





Всего за год поставки смартфонов в Россию достигли 30,66 млн смартфонов. Это составляет рост на 15,2% в штучном выражении и на 16,1% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как подчеркивают аналитики, объем продаж 2016 года существенно превысил докризисные показатели периода 2013-2014 годов.

Самый интенсивный рост показали устройств c поддержкой LTE, а именно на 103,9% по отношению к показателям прошлого года. Лидерами российского рынка смартфонов стали Samsung, Apple, ZTE, Lenovo и Fly.

Самой популярной операционной системой по-прежнему остается Android. Рынок смартфонов практически поделен между Android и iOS. Платформы BlackBerry OS, Symbian и Windows Phone не получили сколько-нибудь заметную долю рынка.