Oppo R11 получит двойную основную камеру

Компания Oppo готовит пополнение своей R-серии, последними представителями которой пока являются Oppo R9s и Oppo R9s Plus для любителей селфи, представленные в октябре прошлого года. Информация об этом появилась на просторах Weibo, китайского аналога Twitter.





Речь идет о 5,5-дюймовой модели Oppo R11 и 6-дюймовой Oppo R11 Plus. По данным источника, смартфоны получат двойную основную камеру, а также, возможно, и двойную фронтальную. Есть вероятность, что в них найдет применение и технология 5-кратного зума, показанная Oppo на недавней выставке MWC 2017.

В основу смартфонов ляжет восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 660, Как ожидается, Oppo R11 и R11 Plus дебютируют в июне 2017 года.