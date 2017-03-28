Vodafone рассекретил европейские цены Samsung Galaxy S8 и S8 Plus

Анонс Samsung Galaxy S8 и S8 Plus ожидается уже завтра, а в сети все продолжают прибывать подробности о них. Так чешский оператор Vodafone случайно подтвердил европейские цены на новые флагманы.


По данным источника, Samsung Galaxy S8 оценен в 21 977 чешских крон, то есть около 815 евро, а Samsung Galaxy S8 Plus — в 24 977 чешских крон, то есть около 925 евро. Это подтверждает недавние слухи о повторном "подорожании" флагманов — раньше ожидались цены на уровне 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7 и S7 edge, 799 и 899 евро, но затем по появилась информация, что стоимость окажется еще выше. В Италии ожидается выход Samsung Galaxy S8 за 829 евро и Galaxy S8 Plus за 929 евро.

Согласно предварительным данным, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми с разрешением WQHD+ (2960 х 1440 пикселей), смогут распознавать силу нажатия наподобие функции 3D Touch у iPhone 6s и 7. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, устранена c лицевой панели и перемещена на заднюю поверхность.

Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Еще одной особенностью должен стать голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Аппаратной основой выступят Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор получит емкость 3250 мАч в младшей и 3600 мАч в старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (IEEE 802.11ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Смартфоны заключены в стеклянные корпуса и будут представлены в семи расцветках, включая золотистый, серебристый, глянцевый и матовый черные, синий, лиловый и розовый.

Анонс Samsung Galaxy S8 назначен 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. Прием предзаказов должен начаться 10 апреля, а продажи стартуют 21 апреля 2017 года.

Источник
Samsung Magazine
Теги
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