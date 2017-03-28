Китайцы показали ZTE nubia Z17 mini с двойной камерой

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон ZTE nubia Z17 mini, пока еще не представленный официально.


Смартфон ZTE nubia Z17 mini может похвастаться двойной тыльной камерой, это подтверждается фотографией, в списке характеристик указывается разрешение 13 Мп, вероятно речь идет об основном модуле.

Он оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, это либо Qualcomm Snapdragon 652 либо Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Аккумулятор обладает емкостью 2930 мАч. Дебют смартфона ожидается 6 апреля.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID ZTE TENAA

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