Мощный Huawei Honor 8 Pro готовится к дебюту в России

В сети уже появлялись слухи о том, что компания Huawei планирует выпустить мощный смартфон Honor V9 с двойной основной камерой за пределы Китая под названием Honor 8 Pro. Теперь эта теория получила вполне официальное подтверждение — на российском сайте Huawei появилась страничка с описанием Honor 8 Pro.


Технические параметры Honor 8 Pro в основном совпадают с Honor V9, сейчас продающимся в Китае. Смартфон оснащается 5,7-дюймовым с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной 12+12 Мп с апертурой f/2.2 и возможностью съемки 4K-видео.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960 с тактовой частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G71, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3900 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, предусмотрен порт USB Type-C. Размеры составляют 157 x 77,5 x 6,97 мм, а вес — 184 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.0.

В России сроки поставки и рекомендованная цена для Huawei Honor 8 Pro пока не объявлены. Huawei Honor V9 поступил в продажу в Китае 28 февраля по цене 377 долларов США за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 436 долларов США за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти или 508 долларов США за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor V9

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