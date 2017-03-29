Объявлена российская цена на металлический Meizu M5 Note

Компания Meizu начала прием предварительных заказов в России на смартфон Meizu M5 Note. Это не слишком дорогая модель в металлическом корпусе и с емким аккумулятором на 4000 мАч.





Meizu M5 Note оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке mTouch 2.1, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Он базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P10 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Mali T860.

Одна из версий получила 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, вторая — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, все они имеют возможность расширения карточками памяти формата microSD объемом до 128 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты и LTE с VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2.4ГГц/5ГГц), Bluetooth 4.0 + LE, GPS/A-GPS, ГЛОНАСС, есть цифровой компас. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0. Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Размеры составляют 153,6 х 75,8 х 8,1 мм, а вес — 175 граммов.

В России предлагаются версии с 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 16 990 и 18 990 рублей, соответственно. Доступные расцветки — серый, серебристый и золотистый. Старт продаж ожидается в конце апреля 2017 года.