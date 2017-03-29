Объявлена российская цена на металлический Meizu M5 Note

Компания Meizu начала прием предварительных заказов в России на смартфон Meizu M5 Note. Это не слишком дорогая модель в металлическом корпусе и с емким аккумулятором на 4000 мАч.


Meizu M5 Note оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке mTouch 2.1, 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Он базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P10 с тактовой частотой 1,8 ГГц и графикой Mali T860.


Одна из версий получила 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, вторая — 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, все они имеют возможность расширения карточками памяти формата microSD объемом до 128 ГБ.

Поддерживаются две SIM-карты и LTE с VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2.4ГГц/5ГГц), Bluetooth 4.0 + LE, GPS/A-GPS, ГЛОНАСС, есть цифровой компас. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0. Емкость аккумулятора достигает 4000 мАч. Размеры составляют 153,6 х 75,8 х 8,1 мм, а вес — 175 граммов.

В России предлагаются версии с 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 16 990 и 18 990 рублей, соответственно. Доступные расцветки — серый, серебристый и золотистый. Старт продаж ожидается в конце апреля 2017 года.

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID MEIZU Meizu M5 Note

Комментарии

Материалы по теме

5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

15 марта

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

7 марта

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года

28 декабря 2016

Металлический Meizu M3E вышел в России

16 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
Объявлены цены на Samsung Galaxy S8 и S8+
Док-станция Samsung DeX превратит Galaxy S8 и S8+ в ПК
Флагманские Samsung Galaxy S8 и S8 Plus представлены официально

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 436
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43