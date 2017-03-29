Смартфон Philips Xenium X588 продержится почти месяц автономно

Компания CEC (China Electronics Corporation), обладающая правами на мобильные бренды Philips и Xenium, выпускает в России новый смартфон Philips Xenium X588. Смартфон получил аккумулятор емкость 5000 мАч и способен продержаться без подзарядки до 20 часов в режиме веб-серфинга с использованием LTE, до 56 часов в режиме разговора или до до 701 часов в режиме ожидания, что составляет чуть более 29 дней.







Philips Xenium X588 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой со фазовым автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный MediaTek MT6750, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Поддерживаются работа двух SIM-карт, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, FM-радио, GPS и ГЛОНАСС. Стоит отметить порт USB Type-C (USB 2.0). Вес достигает 168 граммов, а размеры — 144,2 х 71,9 х 9,3 мм.

Смартфон Philips Xenium X588 поступит в продажу в апреле 2017 года по рекомендованной розничной цене 15 490 рублей.