Док-станция Samsung DeX превратит Galaxy S8 и S8+ в ПК

Одновременно с флагманскими Galaxy S8 и S8+ компания Samsung Electronics представила специальную док-станцию DeX для этих смартфонов, ориентированную на корпоративных пользователей.


Как обещает производитель, док-станция Samsung DeX превращает Android-устройства в полноценный персональный компьютер. Она позволяет подключать смартфон к полноценному монитору, использовать клавиатуру и мышь для работы в приложениях. Таким образом можно с удобством редактировать документы, посещать веб-сайты, смотреть видео и отвечать на сообщения на смартфоне.

Чтобы начать работу, пользователю потребуется вставить свой смартфон в док-станцию Samsung DeX, которая автоматически подключает к нему монитор по HDMI кабелю, клавиатуру и мышь по Bluetooth, USB или через беспроводной адаптер.


Док-станция Samsung DeX получила HDMI, два порта USB 2.0, Ethernet, разъем USB Type-C и вентилятор охлаждения, а также технологию быстрой зарядки Adaptive Fast Charging (AFC) для зарядки смартфона.

Продажи док-станции DeX Station по всему миру начнутся одновременно со смартфонами Galaxy S8 и S8+, то есть 21 апреля 2017 года.

Источник
Samsung
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Plus Samsung DeX

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