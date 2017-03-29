Объявлены цены на Samsung Galaxy S8 и S8+

Вскоре после анонса флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+ стали известны официальные цены на них для Европы и США. Так, в европейских странах стоимость на Samsung Galaxy S8 составляет 799 евро, а на Samsung Galaxy S8+ — 899 евро, от региона к региона цена может немного варьироваться. В США у разных операторов розничная цена составляет 720-750 и 840-850 долларов США.





В Европе и США прием предварительных заказов откроется 30 марта. Начало розничных продаж запланировано на 21 апреля 2017 года.





Смартфоны получили изогнутые экраны практически во всю переднюю панель. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, устранена c лицевой панели и перемещена на заднюю поверхность. Еще одной особенностью стал голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Samsung Galaxy S8 и S8+ оснащаются 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым изогнутыми Super AMOLED-экранами с разрешением Quad HD+ (2960 х 1440 пикселей) с результирующей плотность 570 и 529 точек на дюйм, соотвественно.

Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, систему оптической стабилизации изображения и автофокус Dual Pixel, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7.

Аппаратной основой выступили Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до до 256 ГБ. Аккумулятор получит емкость 3000 мАч в младшей и 3500 мАч в старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки в проводном и беспроводном режимах. Беспроводная зарядка совместима с WPC и PMA.

Предусмотрена защита от воды по стандарту IP68. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Есть поддержка Samsung Pay.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Поддерживаются 4G LTE Cat. 16, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС, NFC, ANT+, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C. Размеры составляют 148,9 x 68,1 x 8,0 мм и 159,5 x 73,4 x 8,1 мм, соответственно, а вес — 155 и 173 граммов.

Смартфоны Galaxy S8 и S8+ представлены в разнообразной цветовой гамме, в том числе в расцветках черный, сиреневый, желтый. В комплекте со смартфоном будут поставляться продвинутые наушники AKG с металлизированной оплеткой провода.