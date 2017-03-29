Смартфон Neffos X1 от TP-Link появился в России

Компания TP-Link сообщила о начале продаж в России смартфона Neffos X1. Напомним, модель была анонсирована в сентябре на берлинской выставке IFA 2016.





Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на задней панели. Neffos X1 оснащается 5-дюймовым с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony и фазовым автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P10. Neffos X1 получил 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть возможность расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2250 мАч. Поддерживаются две SIM-карты и LTE. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Neffos X1 с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти доступен за 12 490 рублей в сером и золотистом цветовых вариантах. Модель с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти появится позднее за 15 990 рублей.