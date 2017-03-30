LeEco представит новый флагман 11 апреля

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о запуске следующего флагманского смартфона компании LeEco. По данным источника, анонс состоится 11 апреля 2017 года.


Также источник отмечает наличие двойной основной камеры, подчеркивая, что даже у нового Samsung Galaxy S8 такой нет. Кроме того, упоминается технология с задействованием искусственного интеллекта. Вероятнее всего, речь идет о голосовом помощнике вроде Samsung Bixby. Если это окажется правдой, то флагман станет первым смартфоном LeEco с такой функцией.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID LeEco

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