LeEco представит новый флагман 11 апреля

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о запуске следующего флагманского смартфона компании LeEco. По данным источника, анонс состоится 11 апреля 2017 года.





Также источник отмечает наличие двойной основной камеры, подчеркивая, что даже у нового Samsung Galaxy S8 такой нет. Кроме того, упоминается технология с задействованием искусственного интеллекта. Вероятнее всего, речь идет о голосовом помощнике вроде Samsung Bixby. Если это окажется правдой, то флагман станет первым смартфоном LeEco с такой функцией.