Samsung Galaxy S8 стал первым смартфоном с Bluetooth 5.0

Представленные вчера флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ первыми получили поддержку новой версии Bluetooth 5.0. Это не просто интересный факт, Bluetooth 5.0 дает смартфонам новые возможности.





Напомним, организация Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group) опубликовала спецификацию нового поколения беспроводного стандарта передачи данных в декабре прошлого года. Bluetooth 5 существенно увеличивает радиус действия, скорость, а также емкость передаваемых сообщений. Для соединений с низким энергопотреблением по технологии Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) стандарт Bluetooth 5 увеличит радиус действия в четыре раза, скорость — в два раза, а емкость передаваемых широковещательных сообщений "без установления соединения" вырастет в восемь раз по сравнению с Bluetooth 4.2. Все это без повышения энергопотребления по сравнению с текущим стандартом.

Bluetooth 5.0 позволяет поддерживать соединение на расстоянии до 240 метров, а полоса пропускания позволит транслировать музыку сразу на две пары совместимых беспроводных наушников — мечта многих меломанов. В Samsung Galaxy S8 и S8+ это реализуется функцией Bluetooth Dual. Причем пользователь может регулировать громкость каждой пары наушников отдельно. Вместо наушников можно подключать и беспроводные колонки.

Предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза в ряде регионов.