Камера Samsung Galaxy S8 легко пачкается из-за сканера отпечатков пальцев

Опасения насчет неудачного расположения сканера отпечатков пальцев в новых флагманских смартфонах Samsung Galaxy S8 и S8+ подтвердились. Дело в том, что сканер отпечатков пальцев переместился с передней панели на заднюю и располагается справа от объектива основной камеры.





Вполне закономерно, что держа смартфон обычным способом и глядя на его экран, пользователь будет вслепую нащупывать сканер и попадать на объектив, пачкая стекло.





Производитель вполне осознает эту проблему. Об свидетельствует специальное всплывающее напоминание в приложении камеры, которое появляется после того, как пользователь настроил аутентификацию по отпечаткам пальцев, но не раньше. Напоминание гласит, что чистый объектив позволяет делать снимки лучшего качества и советует почистить его.