Microsoft выпускает собственный Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition

Компания Microsoft решила выпустить собственную кастомизированную версию новых флагманских смартфонов Samsung. Модели Samsung Galaxy S8 и S8+ Microsoft Edition доступна для предварительных заказов в фирменных розничных магазинов Microsoft в США. Об этом сообщило издание The Verge.


К счастью или к сожалению, Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition не получил Windows 10 Mobile вместо Android 7.0 Nougat. Издание для Microsoft отличается от оригинала лишь пакет предустановленных приложений и сервисов.

По словам представителя компании, кастмизация Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition применяется при распаковке и подключении устройства к Wi-Fi. В пакет входят, в том числе, Microsoft Office, OneDrive, Cortana, Outlook и так далее.

Отметим, в смартфонах Galaxy S6 и S7 компания Samsung изначально предустанавливала приложения Microsoft, такие как Skype, OneDrive, и OneNote. Но в то раз компании решили пойти другим путем.

Источник
The Verge
Теги
смартфон ANDROID Samsung Microsoft Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8 Plus Samsung Galaxy S8+

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Samsung Galaxy X дебютирует раньше Galaxy Note 8
Huawei Honor 8 Lite готовится к российскому дебюту
BQ обновил смартфоны Aquaris U до Andrоid 7.1.1 Nougat

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 437
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 108
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 89
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 71
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 56
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43