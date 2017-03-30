Microsoft выпускает собственный Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition

Компания Microsoft решила выпустить собственную кастомизированную версию новых флагманских смартфонов Samsung. Модели Samsung Galaxy S8 и S8+ Microsoft Edition доступна для предварительных заказов в фирменных розничных магазинов Microsoft в США. Об этом сообщило издание The Verge.





К счастью или к сожалению, Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition не получил Windows 10 Mobile вместо Android 7.0 Nougat. Издание для Microsoft отличается от оригинала лишь пакет предустановленных приложений и сервисов.

По словам представителя компании, кастмизация Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition применяется при распаковке и подключении устройства к Wi-Fi. В пакет входят, в том числе, Microsoft Office, OneDrive, Cortana, Outlook и так далее.

Отметим, в смартфонах Galaxy S6 и S7 компания Samsung изначально предустанавливала приложения Microsoft, такие как Skype, OneDrive, и OneNote. Но в то раз компании решили пойти другим путем.