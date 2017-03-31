Выход QWERTY-смартфона BlackBerry KeyOne отложен до лета

Представленный на недавней выставке MWC 2017 смартфон BlackBerry KeyOne должен был поступить в продажу в апреле. Однако теперь стало известно, что BlackBerry KeyOne отложен на "после мая".


Ситуацию прояснил исполнительный директор BlackBerry, Джон Чен (John Chen), во время конференц-звонка с инвесторами по итогам квартала. По словам Чена, производство смартфона стартует в конце апреля, поставки не начнутся до мая, а продажи в международном масштабе — позднее мая.

Напомним, BlackBerry KeyOne представляет собой смартфон в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Экран используется сенсорный, клавиатура также может выступать в роли тачпада.

BlackBerry KeyOne оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3505 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Смартфон BlackBerry KeyOne представлен в черном цвете и оценен в 540 долларов/599 евро.

Источник
MobileSyrup
Теги
смартфон ANDROID BLACKBERRY TCL BlackBerry KeyOne

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