Флагманский HTC U на Qualcomm Snapdragon 835 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка AnTuTu обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона HTC CBP, также известно как HTC U или Ocean.


Бенчмарк подтвердил ряд параметров смартфона. Так, HTC CBP оснащается дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, предаоложительно на сенсорах Sony IMX362 и IMX351, соответственно.

Смартфон базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Дебют HTC U ожидается в середине или конце апреля 2017 года, а международный старт продаж — в начале мая.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID HTC AnTuTu HTC U

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